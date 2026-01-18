Канцдлер Германии Фридрих Мерц отказался взять ответственность за экономический кризис. При таком руководителе немцам можно надеяться только на себя, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале .

Его возмутило заявление Мерца о том, что в рецессии, безработице и банкротстве виноваты слишком часто и долго болеющие работники. Володин заявил, что причина не в людях, а в канцлере. Именно руководство некогда экономически успешной Германии с высокими социальными стандартами потратило деньги на оружие для Украины, вместо того чтобы направить их на здравоохранение и соцобеспечение своей страны.

«С таким канцлером, как Мерц, это все дальше остается в прошлом. В настоящем и будущем жителям Германии надо думать о самовыживании и надеяться только на себя», — сказал спикер Госдумы, посочувствовав немцам.

Противоречивое заявление о слишком долгих больничных Мерц сделал на предвыборном мероприятии ХДС в федеральной земле Баден-Вюртемберг. До этого он также призвал немцев больше работать, как это делают швейцарцы.