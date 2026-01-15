Мерц обрушился с критикой на немцев

Производительность немецкой экономики слишком невысокая, немцам нужно работать больше. Об этом в эфире телеканала NTV NTV заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Если сказать яснее, при таком балансе между личной жизнью, четырехдневной рабочей неделей и работой процветание страны в будущем сохранить не удастся. И поэтому мы должны работать больше», — подчеркнул он.

Мерц напомнил, что в Швейцарии граждане работают на 200 часов больше в год в среднем. По мнению политика, генетических различий между немцами и швейцарцами нет.

«Трудовые издержки в стране просто высокие, мы должны снизить этот показатель», — добавил политик.

Ранее стало известно, что половине жителей Германии пришлось экономить на продуктах питания на фоне резкого повышения цен. В негативном настрое на финансовый 2026 год признались 52% немцев.