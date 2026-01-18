«Это необходимо?» Мерц разозлился на немцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц на предвыборном мероприятии ХДС в федеральной земле Баден-Вюртемберг возмутился, что немцы берут большое количество больничных. Об этом сообщило издание Tagesspiegel .

«Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не могут работать из-за болезни. Это разве правильно? Это действительно необходимо?» — задался он вопросом.

Канцлер отметил, что в среднем немцы берут 14,5 больничных дней. Это позволяет им не работать почти три недели. Мерц подчеркнул, что сейчас в Германии следует направить все силы, чтобы повысить уровень экономического производства.

До этого Мерц заявил, что немцы должны больше работать для спасения экономики страны. Он привел в пример жителей Швейцарии. Там граждане трудятся на 200 часов больше в год, чем немцы.