Над лайнером с российскими туристами в Катаре сбили несколько ракет

Системы ПВО Катара сбили несколько ракет в Дохе над круизным лайнером Celestyal Journey, который не может вернуться в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 360.ru рассказала застрявшая на корабле российская туристка Надежда из Челябинска.

По ее словам, в небе над судном сбили 6-9 снарядов.

«Снова бомбят. Страшно, все над лайнером», — подчеркнула женщина.

Она подтвердила, что россияне по-прежнему ждут встречи с консулом и не знают, куда им придется отправиться через несколько дней.

«Некоторые туристы начинают нервничать. Понятно, что ожидание и непонимание их выматывает», — заключила собеседница 360.ru.

Пассажиры лайнера пробудут на корабле минимум до 7 марта. После этой даты путешественников выселят из кают, сейчас посольство решает вопрос с размещением россиян в гостиницах. Несмотря на случившееся, паники на лайнере нет. Круизная компания предоставила туристам питание, воду и развлечения для детей.