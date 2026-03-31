Над Иерусалимом прогремели не менее 10 взрывов

В небе над Иерусалимом прогремело не менее 10 взрывов. Об этом сообщило France Press .

До этого Армия обороны Израиля сообщила об обнаружении ракетного пуска с территории Ирана. Военные отметили, что для перехвата целей задействовали ПВО.

С 28 февраля США совместно с Израилем наносят удары по иранским объектам, включая Тегеран. Известно о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные базы в ближневосточном регионе.

Ранее силы ПВО-ПРО перехватили в небе над Турцией баллистическую ракету, вероятно, запущенную с территории Ирана. В Министерстве обороны республики заявили, что государство принимает необходимые меры против любой угрозы, направленной на ее территорию.