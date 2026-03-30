Ракету, якобы запущенную с территории Ирана, перехватили в небе над Турцией

Средства ПВО-ПРО перехватили в небе над Турцией баллистическую ракету, предположительно, выпущенную с территории Ирана. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

«Наша страна решительно и без колебаний принимает все необходимые меры против любых угроз, направленных против нашей территории и воздушного пространства, и внимательно следит за всеми событиями в регионе, уделяя первостепенное внимание нашей национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США и Иран немедленно начать переговоры. По его словам, этот конфликт нужен только Израилю, но расплачиваться за действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху приходится всему миру.