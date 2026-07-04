Над Черным морем снова кружил самолет-разведчик НАТО Artemis II

Разведывательный самолет НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II снова летал над нейтральными водами Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга авиаперелетов Flightradar24 .

Взлетев с аэродрома в румынской Констанце, борт совершил несколько маневров между Грузией, Турцией и Румынией. В 16:30 по московскому времени он отправился обратно.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, обычно этот самолет летает по будним дням, но уже второй раз за лето совершил рейс в выходной.

Ранее Artemis II заметили над Черноморской акваторией в воскресенье, 28 июня. Как и в этот раз, он следовал вне трасс гражданской авиации и не входил в воздушное пространство прибрежных стран.