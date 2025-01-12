«Начинаем паниковать». Влад Бумага вышел на связь из горящего Лос-Анджелеса

Блогер Влад Бумага показал вид из своего дома в Лос-Анджелесе

Блогер Влад Бумага (Влад А4) вышел на связь из Лос-Анджелеса, охваченного лесными пожарами. Молодой человек опубликовал пост в соцсети Instagram*.

По словам Бумаги, его район не горит, но дым уже виден из окна. Сначала блогер думал, что очаг потушили, но огонь, наоборот, усилился. Влад показал вид из своего дома на «костер», который выглядит «устрашающе».

«То есть прошлая версия была, что все тухнет. Но сейчас стало чуть-чуть ближе, чуть-чуть шире, чуть-чуть красным и очень много дыма. Начинаем паниковать, начинаем нервничать», — написал Бумага.

Блогер улетел в Лос-Анджелес несколько дней назад. Бумага показал на фото апартаменты, в которых будет жить. Цель отъезда из России Влад не уточнил.

Ранее блогер стал участником совмещенной пресс-конференции и прямой линии президента Владимира Путина. Бумага задал главе государств вопрос о замедлении работы YouTube. Обращение Влада оказалось умным и солидным, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля ознакомился с контентом Бумаги и не понял, почему тот так популярен.

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