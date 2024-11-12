Начальник ГАИ Абхазии прибыл к заблокированному протестующими мосту

Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл к верхнему Гумистинскому мосту, который перекрыли сторонники оппозиции. Об сообщило РИА «Новости» .

Он приехал к протестующим для прояснения ситуации и выразил надежду, что с ними удастся наладить диалог. По его словам, ситуация на мосту сложилась нехорошая, так как из-за блокировки люди не могут проехать по своим делам.

Министр добавил, что верхний Гумистинский мост вскоре снова станет доступным для автомобилистов.

«Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют», — добавил Авидзба.

Ранее в Абхазии начались протестные акции. В ходе них сторонники оппозиции перекрыли несколько мостов, а также главную республиканскую дорогу. Президент страны Аслан Бжания обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что руководство страны работает над разблокированием трасс.