Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. После выхода из самолетов они пожали друг другу руки.

На опубликованных кадрах видно, что Трамп стоит на красной ковровой дорожке в ожидании российского коллеги. Путин подошел к нему, улыбаясь.

Главы государств пожали друг другу руки, Трамп по-дружески похлопал президента России по руке. Они успели о чем-то переговорить, возможно, даже пошутить и посмеяться.

Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов на авиабазе на Аляске.

Президенты сначала проведут встречу на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон, которая начнется в формате «три на три». К Путину и Трампу присоединятся их министры. Уже после этого к переговорам примкнут делегации России и США.