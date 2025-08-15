Формат встречи Путина и Трампа изменился

Белый дом: Путин и Трамп встретятся в формате «три на три»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске в формате «три на три». Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.

«Запланированная ранее в формате „один на один“ встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате „три на три“», — пояснила она на брифинге.

Ливитт добавила, что тет-а-тет, как заявляли ранее, главы государств разговаривать не будут. К президентам присоединятся министры.

По ее словам, вместе с Трампом участвовать в переговорах будут госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Кого для беседы возьмет с собой Путин, пока не известно.

После для собравшихся на саммит устроят ланч, который пройдет в расширенном составе. На него придут американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

Борт президента США уже приземлился на Аляске: самолет сел в 21:20 по московскому времени (10:20 по местному).