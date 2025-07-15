Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять решение относительно нового, 18-го пакета антироссийских санкций. Об этом во время пресс-конференции после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто .

«Подавляющее большинство здесь выступает за принятие новых пакетов санкций (против России), но сегодня, по крайней мере пока, новый пакет не был принят», — объявил он.

Сийярто добавил, что, по мнению его коллеги из «одной из самых крупных и могущественных стран ЕС», предыдущие санкции против России не имели того эффекта, которого от них ожидали.

На прошлой неделе Словакия вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне послов стран Евросоюза.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция готова ввести против России «самые жесткие санкции с 2022 года». Экономист Николай Кульбака выразил мнение, что это заявление следует воспринимать серьезно.