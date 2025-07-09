Словакия вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне послов стран Евросоюза. Об этом сообщило информационное агентство TASR .

По данным дипломатических источников в ЕС, компромисс по 18-му пакету санкций может быть достигнут в ближайшее время. Ранее агентство сообщало, что 4 июля в Брюсселе Словакия заблокировала новые санкции ЕС против России на уровне послов.

По данным местных СМИ, правительство Словакии намерено блокировать новые антироссийские санкции ЕС, пока не будут решены вопросы компенсаций для республики и минимизации негативных последствий запрета на импорт газа из России с 1 января 2028 года, предложенного Еврокомиссией.

Словакия продолжит консультации с Еврокомиссией по поводу поставок энергоресурсов в случае отказа от российского сырья. По данным словацких СМИ, текущие переговоры не развеяли опасения Братиславы по поводу своей энергетической безопасности.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция готова ввести против России «самые жесткие санкции с 2022 года», если та продолжит специальную военную операцию на Украине. Экономист Николай Кульбака подчеркнул, что это заявление следует воспринимать серьезно.