Экономист Кульбака призвал отнестись серьезно к новому пакету антироссийских санкций ЕС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро пригрозил ввести против России «самые жесткие санкции с 2022 года» за продолжение специальной военной операции на Украине. Экономист Николай Кульбака в разговоре с «Ридусом» объяснил, почему заявление политика необходимо воспринять со всей серьезностью.

Специалист отметил, что анонсируемый Барро пакет ограничений не будет иметь ничего радикального, но повлечет за собой дополнительные проблемы для экономики России.

«Я бы относился к этому серьезно не потому, что это будет какой-то радикальный удар, а потому что каждый новый пакет санкций — это дополнительная нагрузка, дополнительный уровень инфляции, дополнительные проблемы для российской экономики», — заявил Кульбака.

По словам Барро, новые антироссийские санкции коснутся нефтяных доходов, а также финансовых игроков из России и других стран.