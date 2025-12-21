Европа может прекратить существование в случае попытки организовать блокаду Калининграда. Об этом в социальной сети X заявил британский политик Джордж Гэллоуэй.

«Калининград. Запомните название. Это может стать последним словом на наших устах», — написал он.

Президент России Владимир Путин заявлял на прямой линии, что вероятная блокада Калининградской области спровоцирует невиданную прежде эскалацию конфликта. Глава государства подчеркнул, что все угрозы для области уничтожат. Он предупреждал, что это перерастет в крупномасштабный вооруженный конфликт.

Командующий войсками США в Африке и Европе генерал Кристофер Донахью в июле 2025 года озвучил план по укреплению восточных границ НАТО от угрозы со стороны России. Он подчеркивал, что американских сил в Европе якобы достаточно, чтобы «стереть с лица земли Калининградскую область».