Путин пообещал ликвидировать любые угрозы Калининградской области

Россия будет уничтожать любые угрозы блокировать Калининградскую область. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время «Итогов года».

«Действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, и выведут его на совершенно другой уровень, и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — подчеркнул он.

Глава государства выразил надежду, что этого все-таки не случится.

Ранее бывший командующий Еврокорпусом польский генерал Ярослав Громадзинский заявил, что НАТО рассматривает аннексию Калининградской области как один из сценариев конфронтации с Россией.