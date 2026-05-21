На Западе заметили странное молчание Зеленского после ареста его соратника

Президент Украины Владимир Зеленский не прокомментировал арест бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, хотя продолжил ежедневно появляться в соцсетях. Об этом написала газета Welt .

Авторы публикации отметили, что Зеленский продолжает записывать видеообращения о ходе конфликта и положении дел в стране, но обходит стороной ситуацию, которая сложилась уже достаточно давно.

«Однако он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников — скандала, сотрясающего Украину с прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям», — указали обозреватели.

По их версии, публикация записей разговоров по делу «Мидас» усилила давление на украинского лидера. Газета сочла, что, хотя уголовное преследование ему не грозит, дальнейшая реакция может повлиять на его политическое будущее и будущее Украины.

На прошлой неделе бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу по делу НАБУ и САП. Следствие заподозрило его в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.