Президент США Дональд Трамп в процессе переговоров с российской стороной начал подозревать, что переоценил способность очаровать российского коллегу Владимира Путина. К такому выводу пришло издание The New York Times .

«Президент Трамп начал подозревать, что совершенно переоценил возможности в очаровании Путина», — отметили авторы статьи.

Журналисты утверждают, что глава Белого дома сделал такой комментарий после завершения действия пасхального перемирия в рамках конфликта на Украине в апреле.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что американский лидер сам позвонил Путину перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Оба собеседника однозначно сошлись во мнении, что перемирие только затянет конфликт.

В понедельник, 29 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал еще один телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время.