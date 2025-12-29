В Кремле анонсировали новый телефонный разговор Путина и Трампа

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел РБК .

«В самое ближайшее время. Мы сообщим вам», — заявил он.

Песков добавил, что в настоящее время о телефонном разговоре Путина и Зеленского речи не идет. По его словам, российская сторона может оценить результаты переговоров президентов Украины и США во Флориде после получения дополнительной информации.

«По следам этих разговоров президент России и президент США договорились еще раз созвониться. Вот тогда мы получим информацию», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Трамп допустил достижение мира на Украине в течение нескольких недель. При этом он признал, что, вероятно, этого добиться не удастся.