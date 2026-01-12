США запланировали кибератаку по Ирану в качестве наказания

The Daily Telegraph: США могут провести кибератаку в отношении Ирана

На фоне протестов в Иране США рассматривают возможность проведения кибератаки на страну. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

По информации источника, такое решение должно якобы послужить для Ирана наказанием в ответ на случаи смертей среди протестующих.

Тем не менее американские официальные лица предостерегли президента Дональда Трампа от поспешных действий.

«Вашингтон мог бы использовать „секретное киберустройство“, нацеленное на гражданские и военные объекты Ирана», — заявили журналисты.

С 28 декабря в Иране продолжаются протесты. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли студенты ряда университетов и владельцы магазинов, они выражали недовольство правительством на фоне роста цен и падения курса валюты.

Ранее в иранском МИД обвинили США и Израиль в организации протестов.