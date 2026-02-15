Подполковник Дэвис: Зеленский не просто сошел с ума, его мозг не функционирует

Настойчивые требования президента Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО доказывают неспособность его мозга функционировать. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала .

Комментируя выступление украинского лидера в Мюнхене, Дэвис подчеркнул, что Россия с самого начала спецоперации выступала против членства Украины в альянсе.

«Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально», — сказал экс-военный.

Ранее украинский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности перед опустевшим залом. Многие сенаторы и конгрессмены покинули помещение во время его речи.