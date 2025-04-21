El Mundo: наличие редкоземельных металлов на Украине ничем не подтверждено

Бывший сотрудник Государственного департамента США Тайсон Баркер поставил под сомнение наличие у Украины достаточных запасов редкоземельных металлов для интересов страны. Об этом сообщило испанское издание El Mundo .

Баркер признал, что Украина располагает месторождениями графита, лития, газа и нефти, однако объемы в глобальном масштабе не являются значимыми.

Информация, на которую опирается нынешняя администрация США под руководством Дональда Трампа, уже устарела, а крупные компании не заинтересованы в проектах на Украине из-за отсутствия коммерческой выгоды. Издание называет потенциальную сделку «шантажом со стороны США», подчеркивая ее нереалистичность.

«Никому не известно точно, хватит ли Украине ресурсов. Даже имеющиеся запасы неконкурентоспособны», — заявил Баркер.

Украина и США 18 апреля подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых.