На Западе Россию признали неформальным лидером Глобального Юга

Россия смогла завоевать статус неформального лидера стран Глобального Юга на фоне трансформации мира. Такие выводы к концу саммита БРИКС в Казани сделали журналисты чешского издания Lidovky.

«Давайте признаем, что путинской России весьма успешно удалось взять на себя роль неформального лидера Глобального Юга», — отметили в статье.

Авторы публикации напомнили, что мнение российской стороны по поводу трансформации миропорядка поддержали многие страны Африки, Азии и Латинской Америки. Кроме того, позицию России одобрили отдельные политики в государствах Запада.

Саммит БРИКС проходит в эти дни в Казани. В нем участвуют представители 36 стран.

Накануне Владимир Путин провел встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Днем на саммит прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.