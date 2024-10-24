Сегодня 14:18 Message reserved. В попытке удержать гегемонию Запад перешел к откровенному терроризму Публицист Белов: пытаясь удержать гегемонию, Запад устроил теракт в Анкаре 0 0 0 Фото: Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани / РИА «Новости» Эксклюзив

Мир

Турция

Терроризм

Реджеп Эрдоган

Курды

Запад

НАТО

БРИКС

Саммит БРИКС 2024

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой прилетел в Казань на саммит БРИКС, заявку на вступление в который Анкара подала еще в начале сентября. Ситуация, когда одна из ведущих (с точки зрения военной мощи) стран НАТО стремится в объединение, где на первых ролях Россия и Китай, вызвала на Западе просто бурю негодования.

Не желая безучастно наблюдать за тем, как турецкий «султан» лакомится татарским чак-чаком, влиятельные круги в Вашингтоне решили довольно экстремальным способом напомнить Эрдогану, кто тут главный. А заодно указать на то место, которое он, по мнению США, занимает в мировой иерархии. Вряд ли у кого-то возникли сомнения, что теракт с захватом заложников, произошедший на расположенном в столице Турции предприятии по производству военных самолетов и космического оборудования Tusaş, неслучайным образом совпал с личной встречей Эрдогана и Путина. В самом начале беседы российский президент выразил коллеге соболезнования в связи с терактом, жертвами которого, по последним данным, стали четыре человека, 14 получили ранения.

Это выражение сочувствия было тем более искренним, что методика действия террористов в Турции до боли напомнила недавний теракт в «Крокусе»: вышли из машины, вошли внутрь и сразу же открыли огонь из автоматов. Почему я так уверено говорю о западном, скорее всего американском, следе в этом преступлении? Да все просто. Запад этого фактически и не скрывает. Еще бы, это была настоящая акция устрашения, эдакий месседж, адресат которого должен безошибочно понять, откуда ему прилетело. В день теракта в немецком издании Bild вышла статья, в которой прямым текстом говорится, что вступление Турции в БРИКС стало бы скандалом. «Эрдоган требует присоединения к путинскому альянсу негодяев. Присоединение Турции стало бы скандалом. Эта страна также является членом НАТО — трансатлантического военного альянса, глубоко враждебного России», — не выбирая выражений, пишет обозреватель газеты Даниэль Беллут.

Фото: Grigory Sysoev/Brics-Russia2024 / Global Look Press

Ему вторит эксперт по внешней политике Турции из Брукингского института в США Асли Айдынташбаш, убежденная в том, что, «если бы членство состоялось, это нанесло бы огромный ущерб отношениям Турции с НАТО». Несмотря на недавнюю смерть проживавшего долгое время в США главного политического оппонента Эрдогана Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции не без оснований подозревали в организации военного мятежа в 2016 году, террористов-исполнителей в колоде американских спецслужб еще предостаточно. Взять хотя бы сирийских курдов, давно и активно сражающихся против турецкого влияния в регионе. Во время войны в Сирии курды де-факто стали боевой единицей на службе Вашингтона — совсем как ВСУ на Украине, только более заточенные на диверсии.

Фото: Владимир Астапкович, фотохост-агентство brics-russia2024.ru / РИА «Новости»

Пока, разумеется, неопровержимых данных о курдском следе во вчерашнем теракте нет. Но по косвенным уликам именно курды составили костяк нападавших. Неудивительно, что уже с утра стало известно об ответном ударе Турции по курдским объектам в Сирии и Ираке. Турецкое министерство национальной обороны сообщило: «Военно-воздушные силы провели серию авиаударов по террористическим объектам на севере Ирака и Сирии. Целью операции было обезвреживание боевиков PKK/KCK и других террористических групп, а также обеспечение безопасности границ Турции».

Ожидалось, что Эрдоган прервет свою программу на саммите БРИКС и срочно вернется домой. Но сегодня стало известно, что встреча кандидатов на вступление в организацию в формате «аутрич» прошла с участием турецкого лидера. В какой-то мере это стало еще одним ответом силам, пытающимся помешать сотрудничеству Турции и ведущих держав Глобального Юга.

В заключение хотелось бы отметить, что теракт, подобный вчерашнему, демонстрирует степень отчаяния, до которого дошел Запад в попытке удержать свою гегемонию. Так как существовать вне выстроенной за столетия колониальной системы США и их союзники не хотят и не могут, есть основания ожидать, что этот случай станет, увы, не последним.