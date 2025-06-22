Британские издания публикуют нелепые статьи о России. Их цель напугать и разозлить общество, сообщило Strategic Culture.

«На этой неделе британские газеты выпустили абсурдные статьи, в которых утверждалось, что Россия якобы планирует затмить Солнце над Великобританией», — отметили в сообщении.

В публикации заявили, что британские СМИ проигрывают одну и ту же пластинку с театральными вариациями: от вмешательства России в выборы до кибератак.

Такая психологическая операция направлена на то, чтобы взрастить в британском обществе ненависть к России как к злодею, в духе фильмов о Джеймсе Бонде. Однако, западному обществу нужно бояться собственных правителей.

Ранее Daily Mail сообщило, что власти Великобритании получили предупреждение, что Россия якобы может затмить Солнце жителям Соединенного Королевства.