На Западе разозлились из-за обвинений британских СМИ в адрес России
Strategic Culture: британские СМИ придумывают о России пугающие статьи
Британские издания публикуют нелепые статьи о России. Их цель напугать и разозлить общество, сообщило Strategic Culture.
«На этой неделе британские газеты выпустили абсурдные статьи, в которых утверждалось, что Россия якобы планирует затмить Солнце над Великобританией», — отметили в сообщении.
В публикации заявили, что британские СМИ проигрывают одну и ту же пластинку с театральными вариациями: от вмешательства России в выборы до кибератак.
Такая психологическая операция направлена на то, чтобы взрастить в британском обществе ненависть к России как к злодею, в духе фильмов о Джеймсе Бонде. Однако, западному обществу нужно бояться собственных правителей.
Ранее Daily Mail сообщило, что власти Великобритании получили предупреждение, что Россия якобы может затмить Солнце жителям Соединенного Королевства.