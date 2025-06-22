На Западе разозлились из-за обвинений британских СМИ в адрес России

Strategic Culture: британские СМИ придумывают о России пугающие статьи

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Британские издания публикуют нелепые статьи о России. Их цель напугать и разозлить общество, сообщило Strategic Culture.

«На этой неделе британские газеты выпустили абсурдные статьи, в которых утверждалось, что Россия якобы планирует затмить Солнце над Великобританией», — отметили в сообщении.

В публикации заявили, что британские СМИ проигрывают одну и ту же пластинку с театральными вариациями: от вмешательства России в выборы до кибератак.

Такая психологическая операция направлена на то, чтобы взрастить в британском обществе ненависть к России как к злодею, в духе фильмов о Джеймсе Бонде. Однако, западному обществу нужно бояться собственных правителей.

Ранее Daily Mail сообщило, что власти Великобритании получили предупреждение, что Россия якобы может затмить Солнце жителям Соединенного Королевства.

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