В Британии испугались способности Путина затмить Солнце
DM: в Британии испугались, что Россия может закрыть им Солнце
Власти Великобритании получили предупреждение, что Россия якобы может затмить Солнце жителям Соединенного Королевства. Об этом написал Daily Mail.
«Есть опасения, что враждебные государства, такие как Россия, могут использовать солнечную геоинженерию для отражения света от Земли обратно в космос», — уточнили в публикации.
По мнению авторов статьи, Россия может пойти по пути умышленного создания организованной экологической катастрофы. Журналисты предположили, что речь может идти о применении «погодного оружия», которое изобрели для борьбы с глобальным потеплением.
Ранее Запад уличили в попытке напугать население мнимой угрозой от России. Такое заявление сделал отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.