В Британии испугались способности Путина затмить Солнце

DM: в Британии испугались, что Россия может закрыть им Солнце

Власти Великобритании получили предупреждение, что Россия якобы может затмить Солнце жителям Соединенного Королевства. Об этом написал Daily Mail .

«Есть опасения, что враждебные государства, такие как Россия, могут использовать солнечную геоинженерию для отражения света от Земли обратно в космос», — уточнили в публикации.

По мнению авторов статьи, Россия может пойти по пути умышленного создания организованной экологической катастрофы. Журналисты предположили, что речь может идти о применении «погодного оружия», которое изобрели для борьбы с глобальным потеплением.

Ранее Запад уличили в попытке напугать население мнимой угрозой от России. Такое заявление сделал отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.