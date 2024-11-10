На Западе рассказали о сценарии завершения конфликта на Украине

Под давлением избранного президента США Дональда Трампа Украина согласится на переговоры с Россией и потеряет большую часть своей территории. Об этом бывший глава НАТО Джеймс Ставридис заявил в эфире телеканала CNN.

«Я думаю, что Трамп окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров. Это будет похоже на окончание Корейской войны», — отметил он.

По мнению экс-главы НАТО, под контролем России останутся до 20% территории Украины, где сейчас находятся ВС РФ.

Ставридис также заметил, что вопрос урегулирования должны решать российская и украинская стороны без навязывания третьих лиц. Он уточнил, что переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта могут занять месяцы.

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что конфликт на Украине скоро закончится благодаря плану Трампа. По нему боевые действия заморозят и создадут демилитаризованную зону, а киевскому режиму придется временно отказаться от вступления в НАТО.