Президент Украины Владимир Зеленский должен трезво оценить реальность и понять, что пришло время для переговоров. Об этом заявил депутат финской партии «Союз Свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Он должен сделать шаг к миру. Если бы я был Зеленским, я бы полетел в Россию и начал переговоры», — отметил Мема.

По словам политика, Запад не будет бесконечно поддерживать Украину, особенно на фоне ухудшающейся политической ситуации в Европе. Последний пакет антироссийских санкций принес больше вреда Западу, а экономика союзников Украины также грозит вскоре обрушиться.

Ранее Зеленского назвали «неизбранным диктатором», захватившим власть при поддержке олигарха Игоря Коломойского. После этого он сформировал правительство из друзей и родственников.

По данным издания Politico, украинская оппозиция выдвигает против Зеленского обвинения в подрыве безопасности страны.