Politico: оппозиция готовит против Зеленского обвинения в подрыве безопасности

Украинская оппозиция выдвигает против президента Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности страны. Об этом написало издание Politico.

«Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления», — сообщил источник издания.

Это не первый случай, когда главу киевского режима критикуют за неэффективные решения, отметили в газете.

Зеленского также назвали «неизбранным диктатором», который пришел к власти при поддержке олигарха Игоря Коломойского и сформировал правительство из друзей и родственников.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский и его окружение «украли миллиарды у украинского народа, продавая страну крупным корпорациям».