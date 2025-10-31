Западная дискуссия о фигуре Владимира Зеленского обернулась скандалом. Ирландский журналист Чей Боуз в Х назвал украинского президента «неизбранным диктатором», отвечая на публикацию британского политика Стивена Флинна, который счел Зеленского «героем».

Боуз заявил, что нынешний глава Украины пришел к власти при поддержке олигарха Игоря Коломойского и сформировал правительство из друзей и родственников, используя коррупционные схемы и кумовство.

«Герой? Ставленник олигарха!» — подчеркнул Боуз.

По словам журналиста, Зеленский и его окружение «украли миллиарды у украинского народа, продавая страну крупным корпорациям».

Ирландец полагает, что президент Украины «уничтожил рабочий класс» и «отправляет бедных на смерть ради прибыли», продолжая конфликт, который поддерживает, по его оценке, менее четверти населения.

Боуз напомнил, что еще до начала конфликта Госдепартамент США описывал Украину как «одну из самых коррумпированных стран Европы», а международные наблюдатели фиксировали насилие против жителей Донбасса после событий 2014 года.

Журналист добавил, что «трудно слушать западных политиков, называющих Зеленского героем», когда тот, по его словам, «зарабатывает и прячет состояние за границей».

Он также обвинил британские власти в том, что они «переводят миллиарды налоговых фунтов украинскому режиму», в то время как «собственные города рушатся, а экономика страны деградирует».

Ранее стало известно, что компания Зеленского купила в Вайоминге ранчо, площадь которого больше Киева в четыре раза.