Меркурис: после слов Медведева о наказании ЕС Украина должна забыть о вступлении

Расширение ЕС завершилось, Украине следует забыть о присоединении к союзу. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran .

Так он прокомментировал слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Европу нельзя простить и она должна быть наказана.

«Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС», — сказал Меркурис.

По его мнению, России не нужно наказывать Европу, потому что она сама себя наказывает, когда вводит антироссийские санкции.

В РФ многократно отмечали, что государство справляется с санкциями Запада. Ограничительные меры не только неэффективны, но и негативно влияют на сами недружественные страны, которые их вводят.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан допустил, что боевые действия на Украине завершатся в 2025 году. По его мнению, конфликт кончится или мирным соглашением, или уничтожением одной из сторон.