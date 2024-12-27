Медведев назвал Европу главным оплотом русофобии и призвал ее наказать

Европу нужно наказывать всеми доступными методами за русофобию, ложь и кровожадность. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

«Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности! Пусть исчезнут в потоке будущих гражданских столкновений все премерзкие рожи европейских бюрократов!» — заявил политик.

По его словам, именно Европа стала главным оплотом русофобии в мире, сорвала переговоры в Стамбуле, раскручивала санкции против России и поддерживала конфликт на Украине, не считаясь с потерями.

В ноябре, отвечая на вопрос, какие государства стали России врагами, Медведев назвал государства Западной Европы, США, Канаду и Австралию.