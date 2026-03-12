Дотком: ЕС должен ввести санкции против Украины за угрозы Орбану и его семье

Евросоюзу необходимо ввести санкции против Украины после угроз премьер-министру Виктору Орбану и его семье. Об этом в социальной сети X заявил основатель платформ Mega и Megaupload Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.

Он напомнил, что Орбан — демократически избранный глава государства, входящего в ЕС.

«Позор руководителям ЕС и их русофобии. Они просчитались. Россия уже победила Украину», — написал Дотком.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта пригрозил дать адрес Орбана ВСУ, если он продолжит блокировать решение о предоставлении стране кредита ЕС на 90 миллиардов евро. В Еврокомиссии такие заявления сочли немыслимыми.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пошутил, что после угроз Зеленского в адрес Орбана НАТО необходимо вводить в действие пятую статью своего устава и защитить политика.