Европа ведет эскалационную политику в отношении России, что препятствует установлению мира на Украине. Об этом в социальной сети X заявил член национально-консервативной партии «Альянс свободы» в Финляндии Армандо Мема.

«Мы уже проиграли в конфликте на Украине, а если продолжим способствовать его продолжению, то лишь усугубим ситуацию, особенно для Украины», — написал он.

Мема добавил, что лидеры стран ЕС устроили обсуждение 19-го пакета санкций против России в условиях, когда весь мир ждет переговоров между сторонами и, как итог, мирного урегулирования конфликта на Украине.

По словам политика, руководство Евросоюза игнорирует ценности демократии и активно препятствует установлению мира на Украине.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Евросоюзе наблюдается военный психоз. Он напомнил, что западные политики предложили отправить Украине еще денег и оружия.