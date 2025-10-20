Среди лидеров Евросоюза наблюдается военный психоз. Вместо того чтобы поддержать проведение саммита Россия — США, они предложили отправить Украине еще денег и оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова привел телеканал М1 .

«Вместо того чтобы радоваться возможности сделать еще один большой шаг к миру, европейские политики продолжают поддерживать продолжение войны», — сказал он.

Сийярто отметил, что со временем цифры, которые запрашивает Украина, становятся все более абсурдными. Теперь Киев требует от Европы на дальнейшее вооружение 60 миллиардов евро.

Встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште назвали «политическим кошмаром» для европейских стран. Журналисты газеты El Pais заявили, что переговоры двух лидеров ставят Евросоюз в унизительное положение.