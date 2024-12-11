Информацию о казни брата Асада оценили в Кремле

Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о казни брата Башара Асада

В России не располагают информацией о казни двоюродного брата президента Сирии Башара Асада Сулеймана. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, мы не располагаем информацией об этом», — отметил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Сирии и поддерживают контакт с теми, кто ее контролирует. По словам Пескова, российская сторона будет действовать исходя из реалий «на земле».

Также он подчеркнул, что вопросы с обеспечением безопасности российских объектов и граждан в Сирии имеют первостепенное значение для страны.

Кроме того, Россия желает скорейшей стабилизации в республике, чтобы появилась возможность для перспективы перевода ситуации в законное русло, отметил Песков.

Ранее стало известно, что новые власти Сирии приказали вооруженным группировкам покинуть захваченные города. Правительство распорядилось развернуть там полицейские участки. Журналисты выяснили, что многие государственные учреждения возобновили работу после переворота.