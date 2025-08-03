Попытки президента Владимира Зеленского лишить независимости антикоррупционные ведомства на Украине указывают на его одержимость властью. Он утратил свой политический инстинкт, сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Шеф-редактор издания Иво Мейнсен в своей статье указал, что сейчас Зеленский пытается лавировать между ожиданиями иностранных партнеров, украинского общества и старых властных структур. Но на фоне этой тактики президент выглядит очень нерешительным.

Именно последние шаги Зеленского свидетельствуют о том, что политический инстинкт начал его подводить, он руководствуется только одной целью — остаться на посту президента Украины.

Верховная рада 31 июля одобрила закон о возвращении независимости НАБУ и САП. Зеленскому пришлось пересмотреть решение на фоне массовых протестов и приостановки помощи со стороны Евросоюза. Журналисты оценили общую сумму, которая не достанется Украине, в 60 миллиардов долларов.