На Западе обвинили Зеленского в одержимостью властью
NZZ: одержимый властью Зеленский потерял свой политический инстинкт
Попытки президента Владимира Зеленского лишить независимости антикоррупционные ведомства на Украине указывают на его одержимость властью. Он утратил свой политический инстинкт, сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
Шеф-редактор издания Иво Мейнсен в своей статье указал, что сейчас Зеленский пытается лавировать между ожиданиями иностранных партнеров, украинского общества и старых властных структур. Но на фоне этой тактики президент выглядит очень нерешительным.
Именно последние шаги Зеленского свидетельствуют о том, что политический инстинкт начал его подводить, он руководствуется только одной целью — остаться на посту президента Украины.
Верховная рада 31 июля одобрила закон о возвращении независимости НАБУ и САП. Зеленскому пришлось пересмотреть решение на фоне массовых протестов и приостановки помощи со стороны Евросоюза. Журналисты оценили общую сумму, которая не достанется Украине, в 60 миллиардов долларов.