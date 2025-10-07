На Западе обратились к Трампу после его слов о Tomahawk для ВСУ

Президенту США Дональду Трампу нужно направить силы на урегулирование конфликта на Украине, а не накалять обстановку. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Я призываю Трампа не обострять ситуацию поставками ракеты большой дальности Украине, а сдержать слово, ведь он собирался работать над прекращением этой войны», — написал политик.

Мема напомнил, что, по словам главы Белого дома, никто не желает, чтобы конфликт перекинулся на Прибалтику и на другие европейские страны.

Несколько дней Трамп заявил, что практически принял решение о передаче ВСУ ракет Tomahawk. При этом он сначала хочет понять, как именно украинцы будут использовать это вооружение.

В американских СМИ появились сообщения, что лидер США радикально изменил отношение к России и хочет передать Украине дополнительные разведданные.