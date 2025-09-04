На Западе испугались «трубопроводной дипломатии» России и Китая

«Трубопроводная дипломатия» может свидетельствовать, что Китай собирается противостоять попыткам президента США Дональда Трампа изолировать Россию. Об этом пишет агентство Reuters .

Во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай «Газпром» и CNPC подписали меморандум, включающий в себя в том числе планы построить газопровод «Сила Сибири — 2» и транзитную магистраль «Союз Восток» через территорию Монголии.

«Это не только еще один знак крепнущих связей между Пекином и Москвой, но и, что важнее, сигнал, что Китай не планирует поддаваться американскому давлению», — пишут авторы статьи.

В это время Трамп, выступая по видеосвязи перед «коалицией желающих», потребовал от европейских стран прекратить закупать нефть из России. Он напомнил, что Россия за минувший год таким образом заработала более миллиарда евро.