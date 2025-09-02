«Газпром» и китайская CNPC подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В нем предусмотрены планы по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитной магистрали через Монголию «Союз Восток». Об этом рассказал глава российской компании Алексей Миллер, сообщил «Интерфакс» .

«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода „Сила Сибири — 2“ и транзитного газопровода через территорию Монголии „Союз — Восток“», — сказал он.

По новому соглашению поставки будут идти в течение 30 лет и составят 50 миллиардов кубометров в год.

Кроме того, стороны договорились увеличить объемы по «Силе Сибири» до 44 миллиардов кубометров в год и по «Восточному маршруту» — до 12 миллиардов кубометров в год, сообщил Миллер.

На пекинских переговорах Россия и Китай заключили более 20 соглашений о сотрудничестве. Договоры охватывают ключевые сферы, такие как энергетика, аэрокосмическая индустрия и искусственный интеллект. Путин подчеркнул готовность РФ поддерживать стратегическое сотрудничество с КНР, сообщили «Известия».