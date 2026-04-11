На Западе испугались реакции Трампа на заявление Мелании про Эпштейна

Журналист Христофору: Трамп может наказать жену за слова об Эпштейне

Американский президент Дональд Трамп может наказать свою жену Меланию после ее публичного опровержения слухов о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сказал журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, лидер США понимает, что проигрывает войну с Ираном, поэтому срывается на журналистов, а также хочет как можно меньше говорить о деле Эпштейна.

«Нам всем страшно за Меланию, ведь кто знает, что Трамп может устроить после ее слов. Какое наказание последует за привлечение внимания к этой теме», — отметил Христофору.

По словам журналиста, глава Соединенных Штатов наверняка пришел в ярость после того, как Мелания напомнила публике о возможных связях с осужденным за преступления на сексуальной почве финансистом.

Ранее верный союзник Трампа подробно рассказал о поездке на остров к Эпштейну.