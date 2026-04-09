Мелания Трамп опровергла сообщения о ее связях с Эпштейном

Первая леди США Мелания Трамп опровергла сообщения СМИ о ее личных связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом она заявила во время выступления в Белом доме .

Трамп пояснила, что иногда пересекалась с Эпштейном, но только в общих социальных кругах в Нью-Йорке и Флориде. По ее словам, они с президентом США Дональдом Трампом бывают на мероприятиях, куда приглашают широкий круг людей.

«Ложь, связывающая меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня же. <…> Я никогда не была в дружеских отношениях с Эпштейном», — сказала первая леди.

Мелания Трамп добавила, что лица, которые лгут о ней, лишены этических стандартов, скромности и уважения. Также она заявила, что никогда не становилась жертвой финансиста и не знала о его преступлениях. Первая леди подчеркнула, что публикации о ее связи с ним направлены исключительно на то, чтобы нанести удар по ее репутации.

Ранее президент США снял с должности генерального прокурора страны Пэм Бонди. Перед этим американский лидер неоднократно выражал недовольство ее работой с файлами Джеффри Эпштейна.