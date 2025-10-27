На видео попала колонна южнокорейской армии с российскими танками Т-80У

В Сети появилось видео с бронетехникой 3-й танковой бригады вооруженных сил Республики Корея. На кадрах видно, что войска используют российские танки Т-80У. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель» .

На видео запечатлены Т-80У с окраской, типичной для южнокорейской армии. Как отметил «Военный осведомитель», 3-я танковая бригада сухопутных войск Южной Кореи — единственное подразделение, использующее технику российского производства.

«Т-80У были поставлены в Южную Корею в 1990-е годы в количестве 80 единиц. На текущий момент они состоят на вооружении двух батальонов 3-й танковой бригады», — сообщили авторы публикации.

Ранее Вооруженные силы США впервые развернули в Республике Корея эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper. Дроны могут использоваться для разведки в отношении КНДР и мониторинга действий Китая в Желтом море.

В американском командовании отметили, что использование MQ-9 усилит разведывательные и наблюдательные возможности США и Южной Кореи в Индо-Тихоокеанском регионе, а также повысит их способность совместно противостоять угрозам.