Экс-замглавы МИД Чалый: конфликт на Украине невозможно решить без США

Политическое разрешение украинского конфликта невозможно, если в нем не будут участвовать Соединенные Штаты. Об этом заявил экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый, его слова привело РИА «Новости» .

«Без участия Соединенных Штатов найти политическое решение конфликта на Украине невозможно», — сказал он.

В ходе выступления на панельной дискуссии в рамках Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Чалый назвал США игроком в «доме безопасности» Европы. Поэтому без их участия невозможно даже временно разрешить конфликт на Украине.

По данным газеты «Взгляд», план президента Украины Владимира Зеленского по нанесению ударов по территориям России дальнобойным оружием является лишь ширмой, за которой скрываются американские власти.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что, если страны Запада напрямую вовлекутся в конфликт на Украине, Россия примет ответные меры.