Группа украинских уклонистов пыталась сбежать в Венгрию на автобусе

Украинские пограничники остановили на границе с Венгрией микроавтобус, в котором находились 17 военнообязанных мужчин. Уклонисты пытались нелегально покинуть страну. Об этом сообщила госпогранслужба Украины.

По ее информации, украинцев задержали в 200 метрах от границы с Венгрией. За нелегальную транспортировку мужчины заплатили организаторам от трех до 12 тысяч долларов, указали в пресс-службе. Уклонистов доставили в пограничное отделение и составили на них протоколы об административном нарушении.

Ранее пограничная служба подсчитала, сколько граждан незаконно покидают страну, чтобы избежать мобилизации. По ее данным, в сутки примерно 100 украинцев незаконно пересекают границу или пытаются сделать это.