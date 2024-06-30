Группа украинских уклонистов пыталась сбежать в Венгрию на автобусе

Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией 17 уклонистов

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские пограничники остановили на границе с Венгрией микроавтобус, в котором находились 17 военнообязанных мужчин. Уклонисты пытались нелегально покинуть страну. Об этом сообщила госпогранслужба Украины.

По ее информации, украинцев задержали в 200 метрах от границы с Венгрией. За нелегальную транспортировку мужчины заплатили организаторам от трех до 12 тысяч долларов, указали в пресс-службе. Уклонистов доставили в пограничное отделение и составили на них протоколы об административном нарушении.

Ранее пограничная служба подсчитала, сколько граждан незаконно покидают страну, чтобы избежать мобилизации. По ее данным, в сутки примерно 100 украинцев незаконно пересекают границу или пытаются сделать это.

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