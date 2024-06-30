Украинский уклонист с мачете набросился на пограничника и получил пулю в лоб

«Страна.ua»: пограничники застрелили уклониста от службы в Черновицкой области

Serhii Hudak/Keystone Press Agency
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Черновицкой области пограничники застрелили военнообязанного мужчину, который пытался нелегально прорваться в Румынию и напал на них. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранителей.

По их версии, мужчина и его напарник набросились на пограничников сообща: один распылил слезоточивый газ, а второй ударил военного мачете по ноге. Пограничник применил табельное оружие и попал одному в ногу, второму в голову.

Источник издания добавил, что по факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил о непростой ситуации на границе с Украиной. По его словам, явных провокаций не было, но просматриваются реальные вызовы, так что приходится «держать руку на пульсе».

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