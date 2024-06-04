На Украине указали на исчезновения всех красных линий конфликта с Россией

Подоляк заявил об исчезновении всех красных линий конфликта на Украине

Фото: РИА «Новости»

В ходе конфликта на Украине исчезли все красные линии. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Все вчерашние красные линии исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность», — подчеркнул он.

Подоляк обратил внимание, что идет эскалация конфликта.

Несколько стран Запада дали Украине разрешение атаковать поставленным оружием российскую территорию. А НАТО, по версии The Telegraph, занялся подготовкой к переброске войск в Европу из США на случай вероятного столкновения с РФ.

По мнению депутата немецкого бундестага Севим Дагделен, Запад готовит предлог для ввода военного контингента на Украину.

В Госдуме подчеркивали, что самым быстрым способом завершения конфликта стало бы прекращение поставок западного оружия ВСУ.

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