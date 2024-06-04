Конфликт на Украине может быстро завершиться в случае остановки поставок киевскому режиму западных вооружений. На это в Telegram-канале указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Самый быстрый и эффективный способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять киевским нацистам оружие», — написал он.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что все больше государств убеждаются, что политика ЕС и США основана на двойных стандартах и лицемерии.

«Брюссель и Вашингтон, с одной стороны, пытаются заставить другие страны принять участие в конференции в Швейцарии, но при этом врут, что сами стремятся к мирному завершению конфликта. Также они разжигают боевые действия, разрешив бить по территории России ВСУ», — добавил Володин.

Ранее западные СМИ призвали Украину начать контрнаступление для более сильной позиции перед переговорами с Россией.