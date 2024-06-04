Западные страны начали готовить предлог для ввода военного контингента на территорию Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Neutrality Studies сказала депутат немецкого бундестага Севим Дагделен.

Она отметила, что НАТО намерен создать сценарий, который будет похож на начало войны во Вьетнаме.

«До официального вступления США в боевые действия там уже находились 15 тысяч советников, был подстроен Тонкинский инцидент. Позднее там появились американские войска для защиты этих людей», — напомнила Дагделен.

По мнению парламентария, нужно создать коалицию государств, в том числе с участием стран Глобального Юга, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в Восточной Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил размещения на территории Украины военного контингента, если российская армия прорвет оборону ВСУ. В ответ вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил ему самому поехать на фронт.