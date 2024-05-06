На Украине разразился скандал из-за прототипа киберпомощника МИД Розали Номбре | 360°

Мир 06 мая 2024, 04:36 На Украине разразился скандал из-за прототипа киберпомощника МИД Розали Номбре ТСН: прототип киберпомощника МИД Украины публиковала фото из Донецка в 2022 году Unsplash

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Прототип виртуального помощника украинского МИД певица и модель Розали Номбре в январе 2022 года опубликовала фотографию из Донецка, из-за этого на Украине разразился скандал. Подробности привел украинский телеканал ТСН.

Розали Номбре родилась в Донецке. Виртуального консультанта создали на основе ее внешности, для этого девушку отсняли и оцифровали. Помощника навали «Виктория Ии».

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Украинцы возмутились выбором Номбре в качестве прототипа, сама модель высказала негодование из-за поведения соотечественников. Номбре отметила, что знакома с хейтом в интернете, но здесь ее поразило другое.

«Они писали: „Не могли взять украинку?“. Это значит, что украинцы не понимают, кто такие украинцы», — приводит телеканал пост Номбре в соцсети.

Комментируя обвинения в поездке в Донецк певица отметила, что прошла «столько проверок СБУ», что сомнений в ее добропорядочности как гражданки Украины быть не должно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выбор темнокожей девушки в качестве прообраза киберпомощника позорным расовым заигрыванием и отработкой грантов по продвижению либеральной «толерантности».